Playoff Champions, Galatasaray ai gironi con il brivido: decisivo Icardi

ISTANBUL (TURCHIA) - Successo con il brivido per il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: i campioni di Turchia si qualificano alla fase a gironi (sorteggio in programma giovedì 31 agosto) grazie al 2-1 contro il Molde maturato al Rams Park di Istanbul. Reduci dal 3-2 dell'andata, i giallorossi partono subito forte e sbloccano il risultato con il rigore trasformato da Icardi al 7' del primo tempo ma, nella ripresa, la squadra di Okan Buruk si rilassa e subisce il pareggio di Hestad. Il Molde ci crede e all'82' passa clamorosamente in vantaggio con la rete di Berisha: un gol che porterebbe il match ai tempi supplementari ma il Var annulla tutto per fuorigioco. Al 93' arriva il 2-1 dei padroni di casa con Angelino che fa tirare un sospiro di sollievo a Icardi e compagni.