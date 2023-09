Lazio, la lista di Sarri per la Champions League: tagliati due giocatori

ROMA - Maurizio Sarri ha scelto i giocatori della Lazio che prenderanno parte al girone di Champions League, che comprende come avversari Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Ufficiale, dunque, la lista A che per la Lazio è di 22 calciatori e non 25. La quota si abbassa se non ci sono almeno 4 elementi cresciuti nel settore giovanile e i biancocelesti hanno solo Cataldi come rappresentante del vivaio di Formello.