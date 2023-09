Lazio, Atletico in emergenza: ko anche Lemar, tutti gli infortunati

MADRID - Che potesse trattarsi di una lesione piuttosto grave lo si era capito già sabato pomeriggio, al Mestalla di Valencia, e ora arriva la conferma attraverso i canali ufficiali club: «Thomas Lemar ha sofferto la rottura del tendine d’Achille della gamba destra. Il giocatore dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico». Non se ne parla fino alla prossima primavera, insomma, e la situazione si complica ulteriormente per il grande ex, Diego Pablo Simeone, in vista del grande ritorno all’Olimpico, per il debutto in Champions League con la Lazio, a cui farà seguito, domenica prossima, l’atteso derby del Civitas Metropolitano col Real Madrid. Una settimana bella intensa per il Cholo, che si era già rassegnato a gestire la doppia sfida privo del lungodegente Reinildo, di capitan Koke e di Memphis Depay. C’è ancora qualche timida speranza, invece, per il recupero di Soyuncu e Rodrigo De Paul, entrambi rientrati alla base con dei fastidi muscolari dopo l’ultima sosta. Recuperati, anche se non ancora al meglio, Samu Lino, Nahuel Molina e Gimenez.