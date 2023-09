Champions League, Braga-Napoli e Real Sociedad-Inter: ecco gli arbitri

ROMA - Sarà l'inglese Michael Oliver l'arbitro di Real Sociedad-Inter in programma mercoledì alle 21 alla Real Arena a san Sebastian in Spagna. L'olandese Serdar Gözübüyük dirigerà, invece, l'esordio del Napoli in Champions League contro il Braga in Portogallo all' Estádio Municipal, mercoledì alle 21.