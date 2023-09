Probabili formazioni Milan-Newcastle: dentro Chukwueze e Pobega dal 1'

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

La probabile formazione di Howe

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

Pioli lancia Chukwueze dal 1'. Tonali torna a San Siro

Tre cambi di formazione per Pioli dopo la disfatta del derby: torna Tomori e debuttano dal 1' Chukwueze, in attacco con Giroud e Leao, e Pobega, in mediana insieme a Krunic e Loftus Cheek. Pope conferma Isak al centro del reparto avanzato e recupera il fresco ex Tonali, volato proprio al Newcastle dal Milan in estate. Per i Magpies c'è Guimaraes in cabina di regia con Botman al centro della difesa.

