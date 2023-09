Di Canio attacca Loftus-Cheek in diretta tv: la simulazione scatena Capello

Di Canio show nel prepartita della partita di Champions League Milan-Newcastle. L’ex attaccante spiega perché non gli piace Loftus-Cheek e per far capire agli ospiti in studio il concetto si alza e lo imita. Al centro dello studio di Sky Sport Di Canio dice: “È alto 1,91 e in Premier e non gli ho visto vincere un contrasto”. Poi rivolto a Mario Giunta: “Uno basso come te, devi metterti così per anticipare”, dice posizionandosi davanti al conduttore per imitare una marcatura. Ad assistere alla scena un po’ perplessi in studio la conduttrice Federica Masolin, Fabio Capello e Alessandro Del Piero mentre Franco Baresi era in attesa del collegamento da San Siro.