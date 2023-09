Capello: "La differenza tra Tonali e Donnarumma? I tifosi lo hanno capito"

Milan-Newcastle: la diretta

Milan, le parole di Capello su Tonali e Donnarumma

Un ex però tuttora amato dal popolo rossonero che gli ha dedicato cori e applausi a differenza di quanto fatto con Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, fischiato e contestato ogni volta che è tornato al 'Meazza'. Una disparità di trattamento a cui dà una spiegazione un altro ex milanista come Fabio Capello: "Tonali ha fatto un favore a se stesso e al Milan - ha detto il tecnico ai microfoni di 'Sky' -, ha portato 80 milioni. Donnarumma invece è andato via a parametro zero, per questo è fischiato".