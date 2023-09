Immobile replica alle critiche: "Tifosi della Lazio abituati bene"

ROMA - Ciro Immobile sogna una grande notte Champions. Ne ha bisogno per scrollarsi di dosso un po' di paure, di tensione, di critiche. A Sky Sport il bomber della Lazio, prima della sfida contro l'Atletico Madrid, ha parlato del match e della partita: "Diciamo che se siamo intelligenti utilizziamo la Champions per rialzarci. Questa è la partita giusta e sono felice che sia in casa perché l’ultima volta era senza tifosi. È il momento di godersela, è stato un lavoro di due anni. Dobbiamo essere più aggressivi, sono d’accordo col mister. Metterci quella cattiveria in più in area di rigore nostra e loro. Critiche? Quando raggiungi un certo livello è normale, i tifosi probabilmente sono stati abituati molto bene".