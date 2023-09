Champions League, Milan-Newcastle 0-0: Pioli sbatte contro l'ex Tonali

Milan-Newcastle 0-0: cronaca, statistica e tabellino

Milan-Newcastle: dominio rossonero

Il Milan, dopo una partenza timida, mette il turbo e va vicino al vantaggio a ripetizione: nel primo tempo si contano almeno quattro occasioni pericolose, in particolare innescate da Giroud e Leao, al netto del tacco improbabile del portoghese che conclude una buona azione solitaria scegliendo un’opzione complicata. Pope, il portiere del Newcastle, è il grande protagonista. Mura tutto. Anche i tiri dalla distanza di Pobega e Krunic, pure il tentativo di Hernandez dagli sviluppi di un corner. Il Newcastle tiene leggermente di più il possesso palla senza però pungere dalle parti di Maignan.

Applausi per Tonali, Maignan va ko

Stesso film nella ripresa. Più Milan. Nettamente. Ci prova Tonali al pronti via ma il tiro del grande ex viene murato. La chance migliore capita sui piedi di Reijnders (entrato al posto di Pulisic) al 64’: percussione centrale e tiro di piatto rasoterra che però Pope riesce a bloccare. Gli inglesi cambiano pelle a metà ripresa: dentro Almiron e Wilson per un undici più offensivo, per cercare il gol beffa. Al minuto 72 esce Tonali, applaudito da San Siro in maniera convinta. Un saluto non scontato per l’ex centrocampista rossonero. Passano due minuti e Florenzi mette in mezzo un cross teso per Leao che di testa non inquadra la porta di poco. Il Milan colleziona mezze occasioni (anche tiri murati) e perde Maignan per un infortunio al flessore, rimpiazzato da Sportiello tra i pali. Nel finale continua il pressing ma il gol non arriva. Anzi, è il Newcastle in pieno recupero a sfiorare il colpo grosso con Longstaff, che trova un attento Sportiello, abile a salvare in corner.

