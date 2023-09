Sarri, rivivi la diretta: "Il gol di Provedel? Perdere sarebbe stata una bestemmia"

23:50

Sarri in conferenza stampa

Le parole dell'allenatore della Lazio in conferenza stampa: "Il gol è un episodio fortunato, ma non meritivamo di uscire con la sconfitta. Nel primo tempo abbiamo giocato nettamente meglio noi, all'intervallo c'era il rischio di abbandonarsi alla sfortuna. Invece siamo rimasti dentro una partita difficile perché loro hanno grande faiclità nel difendersi bassi. Un punto meritatissimo con una buona prestazione nonostante la difficoltà nelle ultime tre partite in cui abbiamo subito un ko, conquistato una vittoria e un pareggio. Luis Alberto? È diventato un giocatore imprescindibile e ha tutte le caratteristiche del leader sia dal punto di vista tecnico che del carisma. La prossima contro il Celtic? Tutte le partite sono determinanti. Solitamente in Scozia le partite non sono semplici, ma dobbiamo ancora studiare l’avversario".

23:40

Sarri e il gol di Provedel

Sarri ai microfoni di Lazio Style Channel: "A metà traiettoria ho avuto la sensazione che la potesse prendere Provedel. Era una bestemmia non fare punti in questa partita, ci siamo trovati sotto per una deviazione sfortunata in un momento in cui stavamo facendo la partita noi. Non abbiamo smesso di lottare e siamo stati premiati alla fine. Abbiamo fatto una buona prestazione su tutti i punti di vista. Abbiamo affrontato tre tra le squadre più forti di Europa fin qui e stiamo giocando alla pari. Siamo molto arrabbiati ancora per le prime partite, ma la squadra mi sembra in crescita. Dispiace per la clamorosa palla gol al 17' minuto perché se avessimo pareggiato in quella situazione, ci sarebbe stata la possibilità di portarla a casa. Pellegrini? È sotto risonanza in questo momento, le prime immagini ci danno la speranza che non sia il peggio".

23:37

Sarri su Luca Pellegrini

"Sta facendo la risonanza in questo momento, c'è la speranza che non sia gravissimo" dice Sarri a Mediaset a proposito delle condizioni di Luca Pellegrini, terzino uscito anzitempo dal match contro l'Atletico per un infortunio.

23:35

Le parole di Sarri

Sarri parla ai microfoni di Sky: "La soluzione Provedel? Ce la siamo cercata, dai... Il punteggio del primo tempo non era assolutamente giusto. C’era il rischio di sentirsi vittime della sfortuna e arrendersi. La squadra non l’ha fatto e siamo stati premiati giustamente. Un punto per noi è importante, l’abbiamo fatto contro la favorita del girone. Ci danno tutti come squadre in difficoltà, ma nelle ultime tre partite abbiamo affrontato Napoli, Juventus e Atletico Madrid e abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Non era semplice stasera, c’erano i presupposti per andare in difficoltà. La necessità del risultato era enorme, ma i numeri della partita sono ampiamente a nostro favore. Qualche giocatore deve ancora crescere, poi a livello di collettivo possiamo sicuramente creare molto di più".

23:15

Ancora un pari per Sarri con l'Atletico

Sarri aveva già affrontato l'Atletico Madrid in Champions League ai tempi della Juventus: nel 2019-20 pareggiò 2-2 in Spagna e vinse 1-0 nel ritorno a Torino nella fase a gironi.

23:00

Tra poco le parole di Sarri

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, tra poco parlerà alle tv e in conferenza stampa dopo la partita con l'Atletico Madrid.

Stadio Olimpico, Roma