Lazio, bomber Provedel: "Ho studiato da Immobile. Non realizzo..."

ROMA - Provedel goleador in Champions League. Un colpo di testa che vale l’1-1 contro l’Atletico Madrid. Il colpo che non ti aspetti arriva proprio dal portiere. E a Sky Sport Ivan ha parlato di quell’azione: “C’era tanta confusione, non ho comunicato benissimo con la panchina. Mi hanno detto quanto mancava così sono andato… L’esultanza? Non me ne rendo ancora conto, forse più avanti. Il calcio è rapido e veloce, sabato già giochiamo in campionato. Me la godo, ma non abbiamo vinto. Ho studiato Immobile. Speravo andasse lì il pallone di Luis Alberto, è andata bene. Non c’è una classifica di gol, anche l’altro segnato è stato importante. Entrambi hanno un grande significato per me”.