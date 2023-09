Lazio, Luis Alberto: "Per essere qui ci siamo fatti il c**o". Poi il retroscena sull'assist

ROMA - Una magia di Luis Alberto per il gol di Provedel. Assist al bacio per la rete del portiere utile per l'1-1 contro l'Atletico Madrid all'ultimo secondo. Il Mago, a Sky Sport, ha parlato della partita di Champions e non solo: "Questo pari vale come una vittoria. Meritavamo di più, gli approcci sono stati giusti. Un gol così, con quel tiro che andava fuori… La squadra però c'è stata sempre con la testa in partita. Il calcio ti deve dare e oggi ha dato con un gol di Provedel. Lui mi conosce bene, si aspettava la palla in quello spazio. Ha fatto un bellissimo gol. Meritiamo di essere qui, ci siamo fatti un c**o così per stare in Champions. Bisogna migliorare ancora, ma questa deve essere la partita della ripartenza. Sabato dobbiamo vincere, essere cattivi. Serve fare punti in campionato".