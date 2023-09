Probabili formazioni Real Sociedad-Inter: Inzaghi punta su Asllani

La probabile formazione di Alguacil

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Barrentexea, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Inzaghi con qualche novità: debutta Pavard

Oltre a Sensi e Agoume, non inseriti in lista Champions, in casa Inter mancheranno Cuadrado e Calhanoglu. Se il colombiano non è ancora al meglio per la tendinite, il turco ha concluso la rifinitura di ieri ad Appiano lamentando un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. Dunque largo in regia ad Asllani, che tornerebbe a partire titolare in Champions dopo il precedente dell’anno scorso sul campo del Bayern alla fine della fase a gironi. L’alternativa all’albanese sarebbe quella di piazzare Mkhitaryan in regia e schierare Frattesi dal 1’ sul centrodestra. In difesa invece si avvia verso il debutto Pavard, al posto di Darmian, mentre come braccetto di sinistra Acerbi sembra favorito rispetto a Bastoni.



