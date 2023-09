Real Sociedad-Inter 1-1: Lautaro Martinez risponde a Bries Mendez

Real Sociedad-Inter, tabellino e statistiche

Brais Mendez punisce Sommer

Partenza a razzo per i padroni di casa che prima sfiorano il vantaggio al terzo minuto (palo di Barrenetxea), poi (sessanta secondi più tardi) trovano il gol dell'1-0: Bastoni si lascia sottrarre il pallone in uscita da Brais Mendez, che davanti a Sommer, apre l'interno e porta in vantaggio gli spagnoli. L'Inter subisce il colpo: Asllani becca il giallo per un fallo sull'autore del gol, mentre Arnautovic fatica ad entrare in partita. Al 20' l'ex centravanti del Bologna calcia addosso al portiere in uscita, ma l'assistente ferma il gioco segnalando l'off-side. Più pericolosa la Real Sociedad, che sfiora il raddoppio prima con un colpo di testa ravvicinato di Le Normand, poi con un tentativo di Kubo, che da posizione defilata trova la risposta di Sommer.

Lautaro Martinez decisivo

La ripresa inizia senza cambi, ma con due interventi prodigiosi di Sommer: il portiere nerazzurro prima salva su un tentativo su punizione di Brais Mendez, poi è eccezionale nel respingere il colpo di testa ravvicinato di Oyarzabal, sulla sponda di Merino. Inzaghi corre ai ripari ed inserisce Thuram, Frattesi e Dimarco, per Bastoni, Asllani e Arnautovic. Al 64' Barella entra a contatto con Brais Mendez. L'arbitro prima estrae il cartellino rosso (convinto che il centrocampista nerazzurro abbia scalciato l'avversario), poi richiamato dal Var cambia idea. Ma il copione non sembra cambiare: è sempre la Real Sociedad a fare la partita: Merino stacca di testa su un corner e scheggia la traversa. Inzaghi si gioca anche la carta Alexis Sanchez (al posto di Mkhitaryan). L'Inter si sbilancia e al 78' trova il gol con Thuram (servito da Carlos Augusto), ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Passano 8 minuti e l'Inter pareggia: Lautaro Martinez si avventa su un tiro cross di Frattesi e in spaccata insacca il gol dell'1-1. L'Inter ci crede e nel recupero attacca a pieno organico: l'ultimo tentativo è di Lautaro Martinez al sesto minuto di recuopero, con un tiro che si perde sul fondo.

