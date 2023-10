Lazio, Sarri cambia per la Champions: la probabile formazione

ROMA - Altri cambi per cercare una vittoria troppo importante per la Lazio . Il calendario folle, come descritto da Sarri, prima della sosta regala Celtic e Atalanta. Il tecnico ha già effettuato rotazioni, ce ne saranno altre. Ora in tanti sperano in una maglia da titolare.

Le idee di Sarri per il Celtic

Nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti, poi domani mattina alle 10.30 la rifinitura prima di partire per Glasgow. Due sedute per preparare al meglio la partita e cancellare il secondo tempo di San Siro. Diversi i rebus per Sarri. In difesa Patric potrebbe avere un’occasione al posto di Casale oppure di Romagnoli. L’ex Milan fin qui le ha giocate tutte. Per il ruolo dei terzini spingono Lazzari e Pellegrini: uno dei due potrebbe spuntarla su Marusic e Hysaj. A centrocampo il dubbio è tutto in regia. Cataldi punta a giocare dopo due panchine con Torino e Milan. Occhio però a Vecino regista, con Kamada alla sua destra. Luis Alberto intoccabile. In attacco spera Isaksen, forse al posto di Zaccagni. Un altro che ha sempre giocato (8 partite da titolare su 8). Immobile c’è.