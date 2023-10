Lazio, i precedenti in Champions: c’è un dato da difendere

ROMA - Dimenticare il campionato, provarci in Champions. La Lazio cerca certezze in Europa, lo farà per la seconda volta della sua storia in Scozia. L’unico precedente risale all’Europa League della stagione 2019/2020 proprio contro il Celtic, squadra da affrontare mercoledì. Sconfitta in rimonta per 2-1 con la rete dell'iniziale vantaggio laziale firmata da Lazzari.