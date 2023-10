Slot stuzzica Simeone: "Si arrabbia facilmente ed è frustrato"

Slot-Simeone, il precedente

L'ultimo confronto tra i due risale a un'amichevole del 2021 e già in quell'occasione gli animi si erano accesi con Simeone che, al termine della gara, aveva spintonato Slot per l'atteggiamento, secondo lui, non corretto della sua squadra. Proprio il tecnico degli olandesi, ai microfoni di ESPN, ha ricordato l'accaduto: "Alla fine partita di quella gara mi sono rivolto a Simeone per dirgli quanto fosse appassionato anche in un'amichevole. Lui ha interpretato male il sorriso che avevo in quel momento e mi ha spintonato. Questo la dice lunga su di lui, a proposito del "si irrita e si frustra facilmente". Non importa chi ha di fronte, è fatto così, non credo che abbia nulla contro di me". "Ho rispetto, prosegue Slot, per l'Atletico per come ha giocato in questi anni e per tutto quello che ha ottenuto", ha concluso.