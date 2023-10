Onana, altra notte da incubo in Champions: errori assurdi contro il Galatasaray VIDEO

MANCHESTER (Inghilterra) - Peggio di così non poteva iniziare l'avventura di Onana al Manchester United. In Premier League le cose girano male, ma in Champions League ancora peggio. I Red Davils, infatti, ieri sera hanno perso la seconda partita su due nel girone restando a quota zero punti in classifica: la festa è tutto di un altro ex Inter, Icardi, che ha segnato il gol vittoria a favore del Galatasaray.