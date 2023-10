Icardi superstar a Manchester, ma Wanda ha un altro impegno in Italia: tutte le news VIDEO

Serata da sogno per il Galatasaray in Champions League all'Old Trafford di Manchester. I turchi si impongono in rimonta sui Red Devils (3-2). Una sfida vibrante e affascinante, dove ha messo il nome nell'elenco dei marcatori anche l'ex Atalanta Hojlund con una doppietta. Il vero protagonista però, si è rivelato Mauro Icardi. L'ex Inter ha infatti segnato la rete decisiva che ha dato i tre punti al Galatasaray (il 3-2), dopo aver sbagliato poco prima anche un calcio di rigore. Esulta quindi l'argentino, che in tribuna, non era seguito dalla compagna Wanda Nara.