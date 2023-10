Probabili formazioni Dortmund-Milan: c'è Pobega a centrocampo

La probabile formazione di Terzic

DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Bensebaini; Ozcan, Can; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Terzic ritrova Sule in difesa. Pioli conferma il tridente d'attacco

Nel Dortmund, in difesa c'è il rientro di Sule da titolare, e a centrocampo potrebbe tornare Sabitzer, che aveva saltato per infortunio la gara contro l'Hoffenheim Si rivede dal 1' anche l'ex Juve Emre Can. Qui Milan: in attacco Pioli presenterà una vecchia conoscenza del Borussia, ovvero Pulisic, poi confermerà dal primo minuto sia Leao che Giroud. In difesa invece saranno confermati gli esterni Calabria e Theo, mentre accanto a Tomori giocherà Thiaw.

