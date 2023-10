Morata, che doppietta: Feyenoord ko e Atletico primo nel gruppo della Lazio

Due rimonte e un doppio 3-2, Atletico Madrid e Shakhtar danno spettacolo in Champions League. La squadra di Simeone, inserita nel gruppo E della Lazio, va sotto in casa contro il Feyenoord per due volte e in entrambe le circostanze riesce a rientrare in gara grazie ai gol di Morata al 12' e Griezmann nei minuti di recupero del primo tempo. Il sorpasso con annessa vittoria arriva in apertura di secondo tempo (47') con la rete decisiva ancora di Morata, che firma la doppietta e porta i colchoneros in testa al girone a 4 punti, in attesa della Lazio.