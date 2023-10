Lazio, Fabiani su Lotito-Sarri: "Non faccio il pompiere. Vi spiego cosa è accaduto"

GLASGOW - "Io pompiere? Non c’è da fare il pompiere, non c’è da mediare nulla, semmai sono stati estrapolati alcuni concetti espressi in una dialettica calcistica dall’allenatore al termine della gara che si prestavano a qualche situazione interpretativa da parte della stampa ed è venuto un fuori un caso che non esiste". Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Mediaset prima di Celtic-Lazio. Momento particolare in casa biancoceleste dopo lo sfogo di Sarri nel post San Siro. Il dirigente ha poi continuato: "Non c’è Sarri contro Lotito, Lotito contro Sarri, nuovi contro vecchi. C’è un gruppo coeso e che vuole fare bene, il nostro presidente lo conosciamo è una persona che tiene moltissimo alla squadra e alla propria gente e a volte esterna il disappunto, quando è costruttivo sprona tutti a fare meglio".