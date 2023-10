Borussia Dortmund-Milan 0-0: altro pareggio per Pioli

DORTMUND (GERMANIA) - Finisce senza reti la sfida tra Milan e Borussia Dortmund nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League . Nonostante il risultato finale, al Signal Iduna Park non sono mancate occasioni ed emozioni per entrambe le formazioni. Alla fine Pioli e Terzic chiudono con un punto a testa. Per i rossoneri è il secondo pareggio consecutivo per 0-0 , che li porta a due punti nel girone F al terzo posto , dietro a Psg e Newcastle .

Giroud spreca, Leao scatenato

Il Milan torna in Champions League per la seconda giornata del girone F. Dopo il pareggio senza reti contro il Newcastle, i rossoneri sfidano il Borussia Dortmund, reduce dalla sconfitta contro il Psg. Pioli si affida alla sua classica formazione, rinunciando ad Adli (Pobega al suo posto) e con il tridente Pulisic, Giroud e Leao. Atmosfera fantastica al Signal Iduna Park per la sfida tra i gialloneri e i rossoneri, che regalano un primo tempo ad alti ritmi. Dopo neanche cinque minuti è Pobega a far tremare i tifosi di casa, ma il suo tiro viene murato da Hummels. Reazione immediata del Borussia, con Malen che approfitta di un errore di Thiaw e trova un buon tiro, di poco a lato. Col passare dei minuti cresce Leao, che si scatena sulla sua fascia. Al 19' Schlotterbeck è costretto ad atterrare il portoghese per fermarlo, ricevendo la prima ammonizione. Il primo giallo per il Milan arriva pochi minuti dopo, con Reijnders che entra duro su Reus. Alla mezz'ora il Borussia prende il controllo della partita, creando ottime occasioni con Malen, Fullkrug e Brandt, che prova una clamorosa rovesciata al centro dell'area che finisce alta. La miglior occasione del primo tempo però è per il Milan, al 38' con Giroud che si ritrova da solo davanti a Kobel dopo un calcio d'angolo ma finisce per tirare alto. Nel finale c'è l'ennesima ripartenza di Leao che serve un ottimo pallone al francese, che però non riesce a controllarlo. Si chiude senza reti la prima metà di gioco.

Milan pericoloso ma finisce 0-0

Si riparte senza cambi e con ritmi più bassi rispetto al primo tempo. La prima vera occasione della ripresa arriva al 55', con il buon tiro di Pulisic che viene respinto da Kobel. Squadre che iniziano a sembrare stanche, i due tecnici dunque giocano le loro prime mosse. Il primo cambio è per Pioli, che toglie Pobega per Adli. Pochi minuti dopo c'è un triplo cambio rossonero: fuori Giroud, Calabria e Pulisic, entrano Okafor, Florenzi e Chukwueze. Risponde Terzic che fa entrare Adeyemi, Nmecha e soprattutto Bynoe-Gittens che al 76' manda la palla di poco sopra la traversa spaventando i rossoneri. Poco dopo ci prova anche Emre Can ma il suo tiro viene murato da Chukwueze. Reazione rossonera all'81', con il cross di Leao per il colpo di testa in tuffo di Theo Hernandez che sfiora la traversa. Ancora Milan all'85', con il lancio di Adli per Chukwueze che entra in area e prova il tiro a giro, di poco a lato. Dopo neanche un minuto Leao serve un altro ottimo pallone per Chukwueze, murato da Kobel, poi la palla arriva a Reijnders che dal limite manda di pochissimo fuori. Partita infuocata nel finale, con Nmecha che prova il tiro a giro sfiorando il palo all'88'. Proteste Milan nel recupero per una presunta trattenuta di Hummels su Florenzi in area, ma per Marciniak non c'è nulla. Squadre lunghe e totalmente sbilanciate negli ultimi secondi a caccia del gol, ma la partita termina sullo 0-0.