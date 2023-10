Diretta Sarri: segui le interviste e la conferenza dopo Celtic-Lazio LIVE

GLASGOW - Tre punti d'oro contro il Celtic. La Lazio rinasce in Scozia, lo fa con un 2-1 sofferto , ma bello perché arrivato ancora negli ultimi secondi. Un gol di Pedro porta i biancocelesti a quota 4 punti in classifica insieme all'Atletico Madrid. Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa e nelle interviste post partita.

23:40

L'euforia da Champions League: Sarri dice la sua

"Europa che dà più euforia? È un rischio che ci può stare, ne abbiamo parlato a lungo. Tra quelli dello scorso anno ce ne sono che stanno rendendo di meno. Ci può essere un appannamento. Questa competizione è talmente bella che magari gli scatena qualcosa a livello mentale. I nuovi acquisti? Giocando con questi ritmi è chiaro che tanti arrivano al 70’ in difficoltà. C’erano due tre che avevano giocato tantissimo nelle ultime partite e volevo preservarli per la prossima partita”.

23:37

Sarri e il momento della Lazio

"Le risposte? Anche prima della partita gli ho detto ai ragaddi non ascoltate nessuno perché siamo vicini, ci manca poco per essere competitivi. È poco perché si tratta di vincere o perdere, e si può colmare. Spero che la partita di questa sera dia una botta di coraggio e inneschi un periodo positivo".

23:35

Le prime parole di Sarri

"La partita è stata come previsto anche ieri: ad alta intensità. Loro non sono una squadra anglosassone, hanno rapidità e tecnica in velocità. Abbiamo fatto un gran primo tempo, all’inizio del secondo c'era anche la possibilità di andare in vantaggio. Poi un periodo di sofferenza, ma siamo stati più caratteriali e siamo stati premiati". Così Maurizio Sarri a Sky Sport.

23:25

Una vittoria importante per la Lazio

La Lazio non vinceva in trasferta in Champions League dal 16 settembre 2003 in casa del Besiktas. I tre punti lontano dall'Olimpico mancavano da vent'anni. Pedro ha sfatato il tabù, ora ecco una bella vittoria per aggiornare le statistiche e far tornare il sorriso.

23:10

La Lazio sotto il settore dei tifosi

I biancocelesti, dopo la vittoria sul Celtic, hanno festeggiato sotto il settore che ospita i laziali al Celtic Park. Un bel momento da vivere insieme dopo giorni difficili. Si torna a Roma con il sorriso e tre punti che potrebbero essere quelli del riscatto.

23:00

Lazio, che vittoria in Champions

Pedro segna e fa vincere la Lazio. Dopo il gol di Provedel all'ultimo secondo contro l'Atletico Madrid, ecco la rete vittoria dello spagnolo contro il Celtic. A breve Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa e nelle interviste alle tv.

Sala stampa Celtic Park - Glasgow