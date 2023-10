La follia di Luis Enrique: Psg umiliato con il 4-2-4!

NEWCASTLE (Inghilterra) - Al St James's Park non vedevano la Champions da 20 anni. Non solo l’hanno rivista, ma se la sono pure goduta. E tanto. Il Newcastle di Howe è stato protagonista di una partita al limite della perfezione, in cui ha dominato il Psg di Luis Enrique e ha meritato la vittoria per 4-1. Due gli italiani in campo: Tonali da un lato, Donnarumma dall’altro, tanti protagonisti in positivo, ma molti anche in negativo, a cominciare dall’allenatore dei parigini. Lucho ha schierato il Psg con un folle 4-2-4, pensando di poter uscire facilmente dal pressing alto di una squadra carica a mille e schierando in attacco tutta l’artiglieria pesante: Mbappé , Kolo Muani, Gonçalo Ramos e Dembélé. Nessuno di loro, però, ha dato una mano in fase difensiva ai poveri Ugarte e Zaire-Emery, lasciati tutti solo a centrocampo contro gli indemoniati inglesi.

Il dominio del Newcastle

Un sinistro al volo di Dembélé, che ha sfiorato il palo dopo 5’, e poi solo Newcastle, aiutato dal clima infuocato e dalla pioggia che ha reso la prestazione dei Magpies ancor più epica. In vantaggio con un sinistro a giro di Almiron, dopo un erroraccio in fase d’impostazione di Marquinhos e una parata di Donnarumma su Isak. Il raddoppio è arrivato con un colpo di testa di Burn su cross di uno strepitoso Bruno Guimaraes, azione nata da un tocco di mano di Lascelles, giudicato non punibile da Kovacs e nemmeno dal VAR, il tedesco Fritz, che a fine primo tempo non ha richiamato l’arbitro romeno all’on field review quando il centrocampista brasiliano ha rifilato in corsa un cazzotto a Ugarte giudicato soltanto da giallo. Psg furioso, ma incapace di reagire, visto che a inizio 2° tempo è arrivato il diagonale vincente di Longstaff, lanciato da Trippier, su cui Donnarumma avrebbe potuto fare molto di più. Orgoglio sotto i tacchi e una mini scossa, arrivata grazie al gol di Lucas Hernandez, autore di testa del 3-1 su una splendida intuizione di Zaire-Emery (classe 2006). Il disastro parigino, però, si è completato al 91', con il golazo di Schär, il difensore svizzero che dopo un recupero sulla trequarti e uno scambio con Murphy ha infilato Donnarumma all’incrocio con un destro da fuori area. Sigillo su una serata da sogno per Howe e per il suo Newcastle. Per Luis Enrique, invece, saranno giorni difficili a Parigi.