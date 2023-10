Seedorf in tackle su Pioli, il tecnico del Milan butta la palla in tribuna

DORTMUND (Germania) - un altro pareggio senza gol, un altro mezzo passo falso che compromette la qualificazione nel girone di Champions League. Il Milan, capolista in Serie A - non riesce a trovare la formula giusta in Europa dove fin qui non è ancora riuscito a segnare neanche un gol. Il pareggio con il Borussia Dortmund è stato deludente, e al termine della partita non sono mancate le critiche alla squadra.