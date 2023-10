Retroscena Inzaghi: cosa ha detto all'Inter all'intervallo con il Benfica

«Vi ricordate Istanbul? Volete tornare in finale di Champions? Allora questa è una partita da vincere a tutti i costi». La verità è che nell’intervallo del match con il Benfica, è successo qualcosa nello spogliatoio nerazzurro. Serviva una scintilla e ci ha pensato Inzaghi ad accenderla . L’ Inter della ripresa, infatti, aveva uno spirito completamente diverso, un ardore, un’aggressività e un’intensità che non si erano visti nei primi 45’, ma poche volte anche in questi due anni e spiccioli con il tecnico piacentino in panchina. Simone ha saputo trovare le parole giuste per caricare i suoi giocatori e mandarli all’assalto dei portoghesi. Che, davanti a quella forza dirompente, non hanno avuto scampo: sono rimasti annichiliti.

Le parole di Inzaghi che hanno acceso l'Inter

Ci sono state innanzitutto delle correzioni tattiche. Il primo tempo è stato caratterizzato da troppi errori in fase di costruzione e di rifinitura, così Lautaro e compagni hanno alzato la linea del pressing per cancellare il loro palleggio. Senza ferocia, senza applicazione, senza dedizione totale alla causa, però, mettere in scena una prestazione del genere sarebbe stato impossibile. L’Inter dell’altra sera è stata tutto questo: un corpo unico, con una missione, che ha dato e fatto di tutto per completarla. Sono state proprio le parole di Inzaghi a far girare l’interruttore nella testa dei nerazzurri. Troppa la voglia di ripetere le gesta europee della scorsa stagione, di rivivere le stesse emozioni e di tornare a pensare in grande. Ne ha nuovamente fatto le spese il Benfica, lo stesso avversario dei quarti di finale dell’ultima Champions. Allora, superare i portoghesi servì ai nerazzurri a lanciare lo sprint non solo per raggiungere Istanbul, ma anche per risalire in campionato dopo i troppi stenti dei mesi passati e per conquistare la Coppa Italia. Quest’anno, l’Inter è già partita lanciata, ma le occasioni, comunque, non devono essere sprecate. Ora i nerazzurri possono già vedere la qualificazione agli ottavi. E raggiungerla in anticipo servirà a dedicarsi all’inseguimento dello scudetto.

Sollievo Inter: polpaccio ok per Thuram

Intanto, sabato occorrerà stare attenti ad un Bologna fresco e riposato. Mentre Lautaro e soci dovranno smaltire le tossine, in particolare quelle mentali. La buona notizia è che l’indolenzimento al polpaccio accusato da Thuram era soltanto un crampo. Nessun infortunio, quindi. Ma contro i rossoblù potrebbe comunque toccare a Sanchez giocare a fianco di Lautaro.