Champions, Lazio in casa del Feyenoord senza tifosi: trasferta vietata

ROMA - Niente trasferta di Champions League a Rotterdam per i tifosi della Lazio, che non potranno dunque essere presenti al 'De Kuip' per assistere alla sfida contro il Feyenoord in programma il 25 ottobre prossimo e valida per la terza giornata del Gruppo E (in cui i biancocelesti sono in vetta insieme all'Atletico Madrid a +1 sugli olandesi e a +4 sul Celtic).