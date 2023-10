Celtic sotto indagine Uefa: c’entra lo striscione contro la Lazio

ROMA - La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro il Celtic per fuochi d’artificio e l’esposizione di uno striscione illecito nel match di Champions League contro la Lazio. Dopo la multa di 26mila euro per i razzi a Rotterdam nel match contro il Feyenoord ecco che gli scozzesi potrebbero essere puniti di nuovo. L’Organo Disciplinare, Etico e di Controllo della Uefa ha messo nel mirino lo striscione con la scritta “antifascista” srotolato dalla Brigata Verde nel match al Celtic Park. Il banner al suo interno mostrava l’immagine di Benito Mussolini capovolto e le parole “segui il tuo leader”. La società scozzese intanto si difende con un comunicato sottolineando che il Celtic “è una squadra di calcio e non un’organizzazione politica". E giudica “che è del tutto inappropriato per qualsiasi gruppo di individui utilizzare il Celtic Park come veicolo di tali messaggi”.