Nuova Champions League: bonus da capogiro per chi si qualificherà

Due miliardi e mezzo in più di buoni motivi per qualificarsi alla nuova Champions League . La corsa alla manifestazione per club più importante d'Europa sta per arricchirsi, letteralmente, di novità tutt'altro che marginali in vista della passaggio alla rinnovata formula che la UEFA ha deciso di adottare per l'organizzazione della prestigiosa competizione continentale.

Champions League la nuova formula e quanto guadagnerà chi si qualificherà

La nuova Champions, che prenderà il via dalla stagione 2024/2025, in cui si passerà a un unico girone da 36 squadre e dove l'Italia punta a qualificarne cinque e non più le solite quattro, nella quale si giocherà undici mesi su dodici e le partite saranno in totale il 47 per cento in più rispetto alle precedenti edizioni, varrà quasi 2,5 miliardi di euro per i club partecipanti. Il dato emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza. Il nuovo modello di allocazione delle risorse per i club partecipanti darà maggiore importanza alla partecipazione (dal 25 per cento al 27,5 per cento sarà ripartito equamente) e ai risultati (dal 30 per cento al 37,5 per cento), mentre i due pilastri esistenti, ovvero market pool e coefficienti, verranno accorpati e ridotti (dal 45 per cento al 35 per cento).

Cifre da capogiro, che nel dettaglio sono così sintetizzabili: