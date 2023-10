Psg-Milan è la sfida Champions tra Lucas e Theo Hernandez

Per la prima volta s’incrociano da avversari. Lucas e Theo hanno poco più di un anno di differenza: 27 il difensore del Psg, 26 quello del Milan. Nati in Francia, a Marsiglia, ma cresciuti a Madrid con la madre Laurence, che li ha cresciuti da soli dopo l’abbandono del padre, l’ex difensore di OM e Atletico, Jean-François. Intervistato dall’Equipe un anno fa, smentì la versione materna, ma è un dato di fatto che i due fratelli fino all’anno scorso non avessero notizie del padre da circa 18 anni. Emigrato in Tailandia e poi tornato in Francia, mentre i figli muovevano i loro primi passi da calciatori in Spagna, nelle giovanili dell’Atletico. Se il campione del Mondo 2018 s’è affermato subito con i Colchoneros (2014-2019), Theo c’ha messo un po’ più di tempo prima di essere riconosciuto come terzino di livello internazionale al Milan. Chiuso da suo fratello e da Filipe Luis, Theo è partito a 19 anni in prestito all’Alaves, dove è esploso, ma senza mai scontrarsi con il fratello in match ufficiali. Dopo la sua buona stagione nei Paesi Baschi ha firmato con il Real Madrid, che pagò la clausola da 25 milioni all’Atletico. Un passaggio che accese la rivalità tra i due, pur non riuscendosi mai a incrociare in campo. Coi Blancos, però, Theo non ha mai trovato tanto spazio e nell’estate del 2019 entrambi lasciarono la Spagna: Lucas passò al Bayern Monaco per 80 milioni, Theo si fece convincere da Maldini ad accettare l'avventura al Milan.