Feyenoord-Lazio, le scelte di Sarri: Zaccagni pronto al rientro

FORMELLO - Mattia Zaccagni pronto a riprendersi l’attacco della Lazio . Contro il Feyenoord in Champions l’esterno torna dal primo minuto. Sull’altra fascia toccherà ancora a Felipe Anderson: giocherà la partita di fila numero 110. Un record. Al centro Immobile in vantaggio su Castellanos. Rodaggio effettuato contro il Sassuolo. Il Taty è caldo, aspetta comunque una nuova chance.

Le possibili scelte di Sarri

Vecino scalpita e insidia Guendouzi e Rovella. L’ex Inter in ballottaggio per la regia o nel ruolo di mezzala. Luis Alberto titolare, spera anche Kamada che in Champions ha sempre giocato. In difesa Hysaj dovrebbe prendere il posto di Lazzari con Marusic a destra e l’albanese sul lato sinistro. Dopo la rifinitura delle 11 la squadra è partita per l’Olanda. Conferenza stampa al De Kuip nel tardo pomeriggio.