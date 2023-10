Feyenoord, Hancko: “La Lazio è cambiata. E ho studiato Immobile…”

ROTTERDAM - “La Lazio ha cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno, ma ha una sua identità. È una squadra che sa bene come giocare e seguono i dettami del suo allenatore”. David Hancko ha presentato così la gara di Champions League contro i biancocelesti. Il difensore del Feyenoord, in conferenza stampa, ha continuato: “Abbiamo preparato bene il match. Affrontiamo in Champions League una squadra italiana che difende molto bene. Probabilmente avremo pochissime occasioni, forse due o tre e dovremo essere bravi a sfruttarle”.

Le parole di Hancko su Feyenoord-Lazio

“Offensivamente dobbiamo essere bravi a trasformare in gol le chance. L'Atletico ha avuto solo 3 chance contro di noi e ha fatto tre gol, dovremo imitarli. La Lazio è una squadra fortissima, sanno bene come vogliono giocare. Difendono bene e sono tra le grandi squadre di Europa. Ho studiato Immobile, in ogni suo movimento. Ciro è un bomber fantastico, ma non è il solo. Loro anche davanti sono forti e anche gli altri attaccanti vanno tenuti d'occhio. Abbiamo visto contro l'Atletico che non possiamo concedere tante opportunità perché altrimenti ci puniscono".