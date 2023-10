La frase di Slot sul lancio delle buste di urina a Sarri: "Stavolta..."

ROTTERDAM - Clima incandescente al De Kuip per Feyenoord-Lazio. Di mezzo, oltre all'importanza di un match Champions, c'è anche l'episodio dello scorso anno, in Europa League, quando Sarri venne preso di mira dai tifosi olandesi. Bicchieri di birra, buste di urina, altri oggetti furono lanciati dagli spalti in direzione del tecnico biancoceleste. E l'allenatore del club di Rotterdam, Arne Slot, è tornato a parlare di quella situazione: "Solo una piccolissima parte dei tifosi del Feyenoord ha tirato tantissima birra contro i giocatori della Lazio. So che qui può essere una bolgia e quando pressiamo anche il pubblico si esalta. Anche questa volta spero che ci sia solo questo supporto positivo e non il lancio di oggetti come lo scorso anno. Per fortuna ci sono le reti per evitare che possa succedere ancora, soprattutto il lancio dell’urina...".