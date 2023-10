Sarri, frase inaspettata prima di Feyenoord-Lazio: “Offese? Meglio del piscio"

ROTTERDAM - La Lazio sfida il Feyenoord, match importante per confermarsi grande in Europa. Dopo il pareggio contro l' Atletico Madrid e la vittoria sul Celtic ecco la sfida con gli olandesi in uno stadio che sarà caldissimo. Sarri cerca altri punti per pensare in grande e mettere in discesa il passaggio del girone. La conferenza stampa, prevista inizialmente per le 18:30, inizierà più tardi (partenza ritardata da Roma). Con il tecnico ci sarà Alessio Romagnoli.

20:14

Terminano le conferenze stampa

Si chiudono le conferenze stampa al De Kuip. La Lazio va in albergo per la cena e la notte. Domani la partita contro il Feyenoord è in programma alle ore 18:45. Stadio annunciato infuocato.

20:11

Il momento della squadra secondo Romagnoli

"All'inizio i nostri errori sono stati anche per mancanza di cattiveria, non solo per problemi fisici. Il problema eravamo noi, le gambe possono girare meno, ma quando manca la cattiveria succede questo".

20:10

Romagnoli e la difesa da sistemare

"C'è sempre da stare attenti altrimenti le partite finirebbero 0-0. Sappiamo che in fase difensiva non abbiamo fatto bene. Non solo i difensori, ma tutta la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ogni giorno. La Champions è la più bella competizione che ci sia. Sono tutte partire bellissime. Io cerco di dare tutto quello che ho. Io Ciro, Pedro e Luis, noi vecchietti dobbiamo essere di esempio per la squadra".

20:08

Le parole di Romagnoli in conferenza

Con Sarri in conferenza stampa ha parlato Alessio Romagnoli. Le sue prime parole: "Sappiamo di non aver fatto un gran inizio di stagione in campionato, la risalita sarà lunga. Contro il Feyenoord sarà un match difficile su un campo difficile. L'emozione di indossare questa maglia in Champions? Difficile da spiegare. É bello già giocare per la Lazio, poi fare queste competizioni è stupendo. Devo mettere da parte le emozioni e dare il massimo come sempre".

20:05

Sarri e il momento di Immobile

“Non solo Immobile dovrebbe tornare a segnare come prima… Non è mia consuetudine ascoltare le interviste. Con i giocatori ci parlo direttamente. Lo striscione del Feyenoord contro di me? Meglio che offendano che tirino il piscio come l’anno scorso. Al momento abbiamo diversi giocatori che danno la sensazione di poter giocare. Non solo Guendouzi. Vediamo domani, le scelte si possono fare con serenità. Chi entra e chi esce danno affidabilità. Le ultime due le abbiamo vinte con i cambi”.

20:03

Sarri e la trasferta vietata

Tifosi della Lazio a casa, trasferta vietata per motivi di ordine pubblico. E Sarri commenta così: “I divieti collettivi non hanno senso, ognuno ha le proprie responsabilità, che sia della Lazio o del Feyenoord. Non ha senso vietare la trasferta a una famiglia. Ma ho visto vietare una trasferta in Serie D in Toscana, quindi... Di cosa stiamo parlando?"

19:55

Le prime parole di Sarri in conferenza

“La Lazio ha fatto buone partite, non solo a Reggio Emilia. Il Feyenoord non ha nulla di meno dell’Atletico Madrid. Sta segnando con continuità pazzesca, dall’anno scorso quando persero a Roma hanno fatto 22 partite senza sconfitte. E quest’anno solo un ko a Madrid, immeritato. Rispetto all’anno scorso hanno qualcosa in più. Match difficile, forse non ancora decisiva”.

19:33

Lazio, i numeri in Olanda

Partita che vede i numeri a favore del Feyenoord: su 2 gare al `De Kuip` infatti, tra UEFA Champions ed Europa League, i biancocelesti non hanno mai vinto. Un pareggio (0-0, 08.03.2000) e una sconfitta (1-0, 03.11.2022). Capitolini che vanno dunque a caccia anche del primo gol nell`impianto olandese.

19:20

Lazio, parlano Sarri e Romagnoli

Conferenza stampa al De Kuip per Sarri e Romagnoli. Inizialmente prevista per le 18.30, poi posticipata per la partenza con ritardo della Lazio da Roma (causa maltempo). L'arrivo della squadra in Olanda è previsto intorno alle 19:30.

Rotterdam - Sala stampa Stadio de Kuip