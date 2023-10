Napoli, dov'è Osimhen? Il giallo del volo in Germania

Dove sta Osimhen? Lo vedi ovunque, lo senti nell’aria: sta in Germania, vero, ma Berlino è lontana dal suo mondo. All’alba di un giorno particolare, con il Napoli che gioca in Champions League all’Olympiastadion, Victor Osimhen si imbarca su un volo per Francoforte e lì nasce il caso: sta volando per Berlino, facendo scalo in uno degli aeroporti più centrali d’Europa; macché, va ad Hannover e poi va a Berlino. Solo che da Francoforte a Berlino sono 400 km e da Hannover circa 300 e comunque Osimhen non c’è: non ne sa niente il Napoli, non si scorge in albergo, non si capisce dove sia. Però è un allegro dettaglio che tiene viva una giornata altrimenti «normale»: che Osimhen, a modo suo, rende eccezionale (si fa per dire!).