Inzaghi e il siparietto durante Inter-Salisburgo: Lautaro segna, Klassen entra... invece no

Un gol che mette i titoli di coda alla sfida di Inter-Salisburgo. Il 3-1 arrivato all'81' e a firmalo è sempre lui, capitan Lautaro. San Siro esulta nella magica notte di Champions, sembra tutto finito con l'ansia degli ultimi minuti a scivolare via. In panchina Inzaghi chiama Klassen e lo porta a bordocampo: sarà lui a sostituire Lautaro. L'uscita perfetta dopo il gol decisivo. E invece no. Perché il gol dell'argentino è viziato da un fuorigioco non rivelato dall'arbitro in campo ma solo dal Var. Passano pochi secondi poi il verdetto: si resta sul 2-1. E qui comincia la scenetta con Inzaghi che torna a bordocampo, chiede di abbassare il tabellone con il cambio, si prende sotto braccio Klassen e se lo riporta in panchina. Lautaro deve restare, per l'olandese solo l'amarezza di un cambio rimandato solo di qualche minuto, quattro per l'esattezza. Si ripete la scena di prima ma stavolta si va a fino in fondo: esce Lautaro, dentro Klassen.