Champions League, Onana eroe di Manchester. Ok Real Madrid e Arsenal

ROMA - Il Napoli ha vinto con un solo tiro in porta, il Real Madrid invece ne ha dovuti fare sei per domare il Braga e tornare in vetta al girone C con 9 punti, lasciandosi alle spalle la squadra di Garcia. L'undici di Ancelotti ha sfruttato al massimo le reti di Rodrygo e Bellingham, rendendo poi inutile il gol della bandiera di Djalo. L'Inter, invece, è stata raggiunta in testa al girone D di Champions League. La Real Sociedad, infatti, tiene il passo dei nerazzurri e risponde alla vittoria della squadra di Inzaghi (2-1 a San Siro al Salisburgo), espugnando Lisbona e battendo 1-0 il Benfica. Di Brais Mendez la rete che decide il match e permette agli spagnoli di affiancare l'Inter in testa a quota 7 dopo tre gare.