Rivivi la diretta Feyenoord-Lazio 3-1: Gimenez scatenato, Sarri va ko

ROTTERDAM - Una partita mal giocata e una sconfitta che brucia. La Lazio contro il Feyenoord perde 3-1 con la doppietta di Gimenez e la rete di Zerrouki. Di Pedro all’83’ l’unica gioia biancoceleste su rigore. Battuta di arresto in Champions dopo il pareggio con l’ Atletico Madrid e la vittoria sul Celtic. Sono sempre 4 i punti in classifica al giro di boa. Il 7 novembre il ritorno con il Feyenoord all’Olimpico. Decisivo.

Lazio, parla Provedel

A Lazio Style Channel ha parlato Ivan Provedel. Analizzata la sconfitta contro il Feyenoord: "Sicuramente c'è tanta rabbia, stiamo rosicando perché l’approccio non è stato all’altezza della gara. Giusto risultato però, questo è il calcio, noi impariamo d tutto questo per crescere e fare meglio. Non serve fare allarmismi, ora verranno loro da noi. Se in Champions non sei perfetto i punti a casa non li porti".

Le parole di Zaccagni

Il gol di Pedro è entrato nella storia

90'+6' - Finisce la partita

Si chiude la partita al De Kuip, vince il Feyenoord per 3-1 su una Lazio che si sveglia troppo tardi.

90'+4' - Scintille in campo, due gialli

Castellanos e Geertruida litigano, arriva l'arbitro e ammonisce entrambi. Clima teso in questi ultimi minuti.

90'+3' - Grande intervento di Bijlow

Punizione di Luis Alberto per la testa di Casale, che colpisce bene e Bijlow respinge in qualche modo. La Lazio si è svegliata tardi.

86' - Castellanos pericoloso

Cross di Zaccagni per Castellanos, il colpo di testa da centro area dell'argentino finisce alto. Buona occasione per la Lazio che si è svegliata troppo tardi.

83' - Segna Pedro su rigore

Castellanos conquista un rigore, Pedro dal dischetto non sbaglia e accorcia le distanze. Manca poco per provare la rimonta.

74' - Tris del Feyenoord ancora Gimenez

Provedel fa una grande parata su Timber, sulla respinta arriva Gimenez che segna il 3-0. Risultato pesante ora per i biancocelesti.

61' - Altra azione pericolosa del Feyenoord

Ancora pericoloso Paixao a sinistra. Palla dentro per Hartman, devia Casale in angolo. Sempre in affanno la Lazio in difesa.

57' - Clamorosa occasione per la Lazio

Zaccagni si infila in area e calcia, Bijlow smanaccia, Castellanos a porta vuota manda alto. Sbagliato il tempo della punta della Lazio, il gol era ad un passo.

54' - Fuori Immobile, tocca a Castellanos

Esce Immobile e Sarri mette dentro Castellanos. Terzo cambio per la Lazio.

51' - Paixao si divora il tris

Imbucata di Gimenez per Paixao, che fugge via e calcia davanti a Provedel mandando alto. Che occasione per il Feyenoord.

46' - Subito occasione per il Feyenoord

Azione a sinistra con Stengs che da posizione defilata mette dentro. Per fortuna della Lazio non c'è nessun giocatore olandese.

46' - Inizia la ripresa, Sarri cambia subito

Si riparte. Sarri mette subito mani alla formazione: dentro Lazzari e Guendouzi per Hysaj e Rovella. Vecino in regia. Dentro Lopez per il Feyenoord.

45'+4 - Si chiude il primo tempo, Lazio sotto per 2-0

Si chiude il primo tempo, una brutta Lazio va negli spogliatoi con due gol sotto. Le reti di Gimenez e Zerrouki.

45'+2' - Raddoppio del Feyenoord

Lazio in bambola, altra azione del Feyenoord dalla destra: scarico per Zerrouki che di destro dal limite calcia bene e fa 2-0.

34' - Palla gol per la Lazio

Luis Alberto serve Felipe Anderson, il brasiliano mette dentro proprio per la testa del Mago. Palla centrale, Bijlow blocca a terra.

31' - Gol del Feyenoord, Gimenez segna

Segna Gimenez e questa volta è tutto buono. Azione veloce del Feyenoord in fase di recupero di palla, Wieffer serve Gimenez che si gira e di sinistro batte Provedel. Casale non perfetto nella marcatura. Olandesi avanti.

25' - Feyenoord in gol con Gimenez, ma è fuorigioco

Marusic esce male e il Feyenoord buca la Lazio al centro. Gimenez scappa via, davanti a Provedel calcia. Hysaj tocca, pallone in rete. Il var controlla, c'è fuorigioco del messicano. Ancora 0-0.

21' - Primo corner per il Feyenoord

Soffre la Lazio sull'out di destra, il Feyenoord spesso sfonda da lì. Primo angolo del match conquistato da Gimenez.

10' - Che rischio per la Lazio

Paixao crossa, Gimenez si stacca dalla marcatura di Romagnoli e non arriva di pochissimo di testa. Avvertimento per la Lazio, questi primi minuti sono tutti a favore del Feyenoord.

3' - Primo tiro in porta del Feyenoord

Azione che si sviluppa sulla destra, cross dentro che raccoglie Paixao. Da sinistra calcia, ma è un tiro debole. Provedel blocca senza problema.

1' - Feyenoord-Lazio, inizia il match

Inizia il match! Lazio con maglia biancoceleste, padroni di casa con divisa biancorossa. Primo pallone per la squadra di Sarri.

Situazione Immobile, parla Fabiani

"Se oggi siamo qui a giocarci la Champions è grazie a lui e ai suoi compagni". Così il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato prima del match contro il Feyenoord. Qui tutte le sue parole.

Le parole di Patric nel pre partita

Prima del fischio d'inizio, a Sky Sport, Patric ha detto la sua sul match: "Non dobbiamo rilassarci manco un secondo, perché sono stadi che, anche se fai una buona partita, prendono forza. Dobbiamo stare su 100 minuti pronti a portare la vittoria a casa. È una partita fondamentale del girone, basterà una grande opportunità per qualificarci sia all'andata che al ritorno, dobbiamo essere tranquilli e consapevoli".

Van Persie su Immobile

L'ex attaccante olandese, oggi tecnico della Primavera del Feyenoord, ha parlato dopo la sfida di Youth League anche del bomber della Lazio: "È un grande attaccante, sono un suo fan. Si muove alla grande, ha forza, ha fisico, ha tecnica… ha tutto. Ha fatto delle cose incredibili”.

Feyenoord-Lazio, le formazioni ufficiali

FEYENOORD (4-3-3) - Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixao. A disp.: Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Jahanbakhsh, Ueda, Dilrosun, Lopez, Van Den Belt, Ivanusec, Milambo, Lingr. All. Slot.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Pellegrini, Patric, Lazzari, Gila, Kamada, Guendouzi, Cataldi, Castellanos, Pedro, Isaksen. All. Sarri.

Lazio, l'importanza della sfida con il Feyenoord

Sono 180' importantissimi per il cammino della Lazio in Champions. Prima delle due sfide contro il Feyenoord, si gioca a Rotterdam in uno stadio, il De Kuip, pieno e caldissimo. 51.177 il numero degli spettatori attesi. Niente trasferta per i laziali. Fischio d'inizio alle 18:45.

Rotterdam - Stadio De Kuip