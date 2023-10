Lazio, Fabiani: "Immobile? Ecco come stanno le cose"

ROTTERDAM - "Non siamo sorpresi, a volte bisogna vedere come si riportano certe dichirazioni, per esempio in video uno vede la mimica. Ciro è attaccatissimo al club, ha fatto e farà ancora la storia del nostro club, per noi è un elemento importante, è il capitano. Se oggi siamo qui a giocarci la Champions è grazie a lui e ai suoi compagni". Angelo Fabiani a Sky Sport parla così di bomber Immobile. Le voci sul futuro, le critiche. Per la Lazio è tutto chiaro e limpido. Parola del suo ds.