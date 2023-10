Lazio, Zaccagni: "Loro più cattivi. Ecco cosa ci ha detto Sarri"

ROTTERDAM - “C’è mancata un po’ di personalità, non siamo riusciti a reggere l’impatto, sono entrati più cattivi". Mattia Zaccagni parla così a Sky Sport dopo il brutto ko contro il Feyenoord. La Lazio non è riuscita a rimontare, troppo tardi è arrivato il gol di Pedro. E l'esterno di Sarri commenta ancora: "In queste partite devi rimanere nel match il più che puoi. Nel secondo tempo ci hanno concesso qualcosa, ma era troppo tardi. La prossima bisogna vincerla senza se e senza ma, per riaggrapparsi alla classifica. Confronto? No ancora no, ne parleremo domani. Cosa è mancato? Bisognava forse non subire il secondo gol e rimanere dentro la partita come ci ha detto anche il mister. Purtroppo è andata così. Noi siamo concentrati sulle prossime partite e ce la metteremo tutta”.