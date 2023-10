Donnarumma insultato dai tifosi del Milan: il coro allo stadio prima del Psg

PARIGI (FRANCIA) - Già fischiato e contestato a San Siro in occasione della sfida pareggiata a settembre dall'Italia contro la Macedonia del Nord , Gianluigi Donnarumma è stato preso pesantemente preso di mira dai tifosi del Milan anche a Parigi dove il 'Diavolo' è giunto per sfidare il Psg nella terza giornata del Gruppo F di Champions League .

Donnarumma insultato dai tifosi milanisti a Parigi

Mai perdonato dal popolo rossonero per essere partito a parametro zero nell'estate del 2021, quando firmò per il club parigino, il portiere è stato insultato fin dal riscaldamento dai tifosi milanisti: "Donnarumma figlio di put***a" il coro ripetuto più volte nei suoi confronti dal settore ospiti del 'Parco dei Principi'.