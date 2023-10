Pioli, incidente a bordo campo durante Psg-Milan: la caduta scatena i tifosi

Psg-Milan: la diretta della partita

Pioli, incidente a bordo campo a Parigi

Una partita importante e di conseguenza molto sentita dal tecnico rossonero, che nell'intento di incitare i suoi è incappato però in un curioso incidente a bordo campo. Mentre dava indicazioni accanto alla linea del campo Pioli è infatti inciampato sulla borsa dello staff medico che si stava prendendo cura di un calciatore rossonero, cadendo rovinosamente a terra. Una scena trasmessa in diretta tv e divenuta immediatamente virale sui social dove non sono mancate le ironie: "Rigore per il Milan!" una delle battute più usate.