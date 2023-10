Feyenoord-Lazio, le pagelle: Casale flop, Ciro non va, Luis spento

Lazio in pezzi davanti ad un Feyenoord incendiario. Anche faccia e testa sbagliati.

Provedel 6

Buggerato dai suoi. Svolazzi di qua, svolazzi di là, in tutto 4 gol (uno in fuorigioco). Guanti di amianto contro Timber, ma c’era Gimenez in agguato.

Hysaj 5

Quasi autogol sul primo gol di Gimenez (annullato). E’ partito a destra, ha chiuso a sinistra. Troppi ritardi.

Lazzari (1’st) 6

Pendolino, sussulti mancati con Marusic, che era stato uno degli anelli deboli. Ha sprigionato i cavalli.