Il Feyenoord supera per 3-1 la Lazio allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam per la gara valida per la terza giornata del Gruppo E di Champions League. Nel primo tempo a segno Gimenez al 31' e Zerrouki al 46', nelal ripresa ancora Gimenez al 74' e rete dei biancocelesti con Pedro su Rigore all'85. Con questo successo gli olandesi scavalcano in classifica i biancocelesti portandosi a 6 punti mentre la Lazio resta ferma a 4.

Guarda tutti gli highlights e i gol