Lazio, Gimenez è un cecchino: dalla lista mercato ai gol di Champions

ROMA - Santiago Gimenez vede la Lazio e diventa un cecchino letale . Media gol impressionante se si calcolano anche i precedenti in Europa League della scora stagione: cinque reti in tre presenze. Bottino pesante per uno degli attaccanti più promettenti nel panorama europeo. Che alla società biancoceleste piaceva eccome. Nella scorsa sessione di mercato era finito nella lista acquisti reparto attaccanti . Nella marea di nomi alla fine l’ha spuntata Castellanos . Gimenez è rimasto al Feyenoord e continua a segnare con una continuità incredibile.

Gimenez era un obiettivi della Lazio: ora costa il triplo

Gimenez in questa stagione ha totalizzato 11 presenze e segnato 15 gol (anche 3 assist). Numeri incredibili in linea con quelli dello scorso anno (50 apparizioni, 28 reti). Doppio passaporto messicano e italiano, ecco perché era entrato nei radar della Lazio. In Messico addirittura parlavano di un’offerta da parte di Lotito di poco inferiore ai 20 milioni di euro. L’agente non l’ha mai smentita, anzi. In una recente intervista ha confermato l’interesse dei biancocelesti. Ma la cifra, quei 20 milioni, ritenuti troppo bassi per il Feyenoord. Che ora si coccola Santiago e lo valuta una sessantina di milioni. Bestia nera della Lazio, goleador in Olanda e in Champions. I top club europei lo mettono in lista.