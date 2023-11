Lazio, i dubbi di Sarri per la Champions: incognita in attacco e non solo

FORMELLO - Rifinitura nel pomeriggio, ma intanto Sarri pensa a come costruire la sua Lazio in vista della sfida contro il Feyenoord. Praticamente decisiva. Il turnover nelle ultime partite si è visto di meno. Solo un cambio nella formazione vista con Fiorentina e Bologna. Il tecnico biancoceleste potrebbe andare avanti così. In difesa i centrali saranno Patric e Romagnoli con Casale ancora in infermeria. Sulle corsie tutto dipende dalle condizioni di Marusic . Ieri ha lavorato in palestra, oggi provino in campo per capire lo stato della sua caviglia. Altrimenti Hysaj a sinistra e Lazzari a destra.

Sarri e il dubbio in attacco: chi mandare in campo

A centrocampo tris con Rovella in regia e Guendouzi-Luis Alberto mezzali. Vecino in Olanda non ha fatto bene, ma spera pure lui. Così come Kamada, rimpianto di Sarri nel match d’andata. E in attacco? Zaccagni titolare e Pedro in panchina con Felipe Anderson sull’out di destra. Al centro ballottaggio aperto tra Castellanos e Immobile. A Bologna Ciro è subentrato e il Taty in campo dal primo minuto. Potrebbe accadere il contrario. E guai a pensare al derby di domenica, le scelte saranno fatte solo in ottica Champions.