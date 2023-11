Champions in tv: ecco quale partita si vedrà in chiaro e dove vederla

Settimana di coppe europee nel calcio, si inizia domani con la Champions League . La più importante competizione europea per club infatti, viene trasmessa, in Italia, da Sky, Amazon Prime Video e Mediaset. Ogni martedì, proprio Mediaset, trasmette un match in chiaro su Canale 5.

Champions League, dove e a che ora vedere la partita in chiaro

Per la quarta giornata del gruppo F di Champions League, Mediaset trasmetterà in chiaro su Canale 5 (ore 21), la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Psg di Luis Enrique. Sfida cruciale per i rossoneri, visto che dopo 3 giornate, la squadra ha conquistato appena un punto senza segnare gol. Discorso diverso per il Psg che comanda la classifica con 6 punti davanti a Borussia Dortmund e Newcastle, entrambe a quota 4.

Champions League, dove vedere la partita di martedì in streaming

La Champions League grazie a Sky, Amazon Prime Video e Mediaset, potrà anche essere seguita in streaming. Milan-Psg, in programma domani, martedì 7 novembre a San Siro, alle ore 21, sarà possibile seguirla in streaming su Now e Mediaset Infinity.