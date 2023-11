Diretta Sarri, segui la conferenza stampa prima della Lazio in Champions LIVE

FORMELLO - Inizia la settimana più importante della Lazio. Feyenoord e derby, due match decisivi per il futuro della stagione. In Champions bisogna tornare a vincere e battere gli olandesi dopo il 3-1 rimediato all'andata. E la sfida con la Roma, per tipo di partita e non solo, diventa fondamentale per risalire la classifica. Maurizio Sarri e Ivan Provedel parleranno in conferenza stampa alle ore 14.