Probabili formazioni Lazio-Feyenoord: ballottaggio Immobile-Castellanos

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Magro, Gila, Lu. Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Rovella, Isaksen, Pedro, Castellanos. Allenatore: Sarri.

La probabile formazione di Slot

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. A disposizione: Wellenreuther, Lamprou, Trauner, Beelen, Jahanbakhsh, Ueda, Dilrosun, Lopez, Van den Belt, Ivanusec, Sauer, Milambo, Lingr. Allenatore: Slot.

Dubbio Immobile-Castellanos per Sarri. Gimenez guida l'attacco di Slot

Uomini contati in difesa per Sarri, senza Marusic e Casale. Abbondanza, invece, a centrocampo con due possibili novità dal 1': con Luis Alberto dentro Kamada e Vecino. In attacco "solito" ballottaggio tra Immobile (favorito) e Castellanos, inamovibili Felipe Anderson e Zaccagni. Slot ha un Feyenoord praticamente in formazione tipo, con il solo Minteh indisponibile. Spazio a Gimenez al centro dell'attacco con Stengs e Paixao ai suoi lati, Geertruida e Hancko a guidare la difesa dietro a Zerrouki in cabina di regia.

